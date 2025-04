Protestos nos EUA contra Donald Trump e Elon Musk mobilizam milhares de manifestantes

Receba vagas no seu WhatsApp Siga o nosso canal do WhatsApp para receber vagas no status do WhatsApp. Clique aqui para seguir

Milhares de manifestantes tomaram as ruas de várias cidades norte-americanas em um ato de descontentamento contra as políticas do presidente Donald Trump, no que foi o primeiro grande protesto desde a sua posse em Janeiro deste ano.

O movimento, intitulado “Hands Off” (ou “Tire suas mãos”, em tradução livre), contou com o apoio de grupos de esquerda e também se espalhou para países como Itália, França, Reino Unido, Alemanha, Canadá e México.

Na capital Washington, a multidão reuniu-se nas imediações da Casa Branca, com estimativas apontando para pelo menos 5 mil participantes. Os manifestantes expressaram suas críticas não apenas a Trump, mas também a Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), com slogans como “Abaixo a oligarquia”, “Deporte Musk” e “o fascismo chegou” estampados em cartazes.

Os protestos surgem em um contexto de tensão, na mesma semana em que Trump anunciou a imposição de tarifas elevadas, um “tarifaço”, sobre centenas de países, incluindo alguns aliados. Esta controversa medida proteccionista gerou uma onda de instabilidade no mercado global, reflectida no colapso das bolsas de Nova York, que tiveram o pior desempenho desde 2020, ano marcado pela pandemia de Covid-19.