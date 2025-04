Naufrágio no rio Colovane mata três estudantes e deixa dois desaparecidos em Sofala

Naufrágio no rio Colovane mata três estudantes e deixa dois desaparecidos em...

O distrito de Dondo, em Sofala, foi palco de uma tragédia aquática quando uma canoa naufragou no rio Colovane, resultando na morte de três pessoas e deixando outras duas desaparecidas.

As vítimas, todas estudantes do Instituto de Ciências do Mar e Pescas, regressavam de aulas práticas quando o infortúnio ocorreu.

O porta-voz do Serviço Nacional de Salvação Pública em Sofala, Fernando Faria, confirmou que, a bordo da canoa, se encontravam seis indivíduos, dos quais um foi resgatado com vida.

As circunstâncias que levaram ao naufrágio ainda permanecem desconhecidas, e as autoridades estão a investigar o caso para determinar as causas subjacentes a este lamentável acidente.