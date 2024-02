Várias explosões no maior mercado da Somália deixam ao menos dez mortos

Pelo menos dez pessoas perderam a vida e outras 15 ficaram feridas em várias explosões que abalaram o mercado de Bakara, o maior da capital da Somália, Mogadíscio, na manhã de quarta-feira.

Ainda não há informações oficiais sobre a causa das explosões, mas testemunhas relataram ter ouvido fortes detonações e visto corpos no chão após o incidente. Há relatos de que os explosivos podem ter sido escondidos em veículos ou detonados remotamente.

O mercado de Bakara é um local movimentado, frequentado por milhares de pessoas diariamente para comprar alimentos, combustíveis, medicamentos, roupas e outros artigos. A área foi rapidamente evacuada após as explosões, e as autoridades iniciaram uma investigação para determinar a causa do ataque.

Até o momento, ninguém reivindicou a autoria do atentado, mas o grupo jihadista Al-Shabaab, que controla partes da Somália e realiza ataques frequentes no país, é o principal suspeito.