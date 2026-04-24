Moçambique lança injecção de PrEP contra HIV com eficácia superior a 99%

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As autoridades de saúde moçambicanas deram um passo importante na luta contra o HIV ao lançar uma profilaxia pré-exposição (PrEP) injectável de longa duração, capaz de reduzir o risco de infecções em mais de 99 por cento.

O ministro da Saúde, Ussene Isse, que falou durante a cerimónia de lançamento na cidade de Matola, destacou que a introdução da injecção de lenacapavir é um marco significativo no controlo da doença. Esta nova abordagem consiste na administração da medicação através de uma injecção semestral, destinada a indivíduos com 15 anos ou mais.

“Com este lançamento, Moçambique junta-se ao grupo de países pioneiros que disponibilizam aos seus cidadãos um medicamento injectável capaz de reduzir substancialmente o risco de infecção por HIV”, afirmou o ministro.

Segundo Isse, o lenacapavir amplia as opções disponíveis para a prevenção combinada do HIV em Moçambique, permitindo que a população tenha acesso a métodos cada vez mais eficazes e seguros, adaptados às suas necessidades. Em 2024, o país registou aproximadamente 92.000 novas infecções por HIV, sendo que 15.000 ocorreram entre adolescentes e jovens com idades entre os 10 e 19 anos.

Gilion Michila, administradora do distrito de Matola, sublinhou o impacto positivo do medicamento, que abre “novas possibilidades de protecção, cuidado e esperança”. “Convidamos a população a procurar informações, dialogar com profissionais de saúde e partilhar conhecimentos com familiares e amigos. Cada decisão informada pode mudar uma vida”, reafirmou.

Aleny Couto, Directora Nacional Adjunta de Saúde Pública, considerou o lançamento do lenacapavir como um marco na resposta do país ao HIV. Ele explicou que a introdução desta nova medicação resulta das lições aprendidas com a implementação do cabotegravir injectável, que foi introduzido num programa piloto em 2024 na província de Nampula.

“O lenacapavir é mais uma ferramenta dada às várias formas de prevenção já existentes no país, no âmbito da prevenção combinada”, referiu.

A nova opção de prevenção será disponibilizada de forma faseada em 55 unidades de saúde, abrangendo 15 distritos na província central da Zambézia, bem como na cidade e província de Maputo, reforçando assim a estratégia nacional para a prevenção combinada do HIV.

Moçambique alinha-se, assim, a outros países da região, como Eswatini, Zâmbia e Zimbabwe, que já adotaram esta tecnologia inovadora.