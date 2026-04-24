Maputo receberá centro cirúrgico com 400 camas

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A cidade de Maputo contará brevemente com um novo centro cirúrgico capaz de acomodar até quatrocentas camas. Esta informação foi confirmada pelo Presidente da República, Daniel Chapo, durante uma declaração à imprensa no Aeroporto Internacional de Mavalane, após o seu regresso de uma visita de Estado à China.

O Presidente Chapo destacou que, durante a sua estadia na China, o governo moçambicano recebeu uma doação no valor de trinta milhões de dólares. Adicionalmente, o Banco de Importações e Exportações da China manifestou a sua disposição em financiar diversos projectos de desenvolvimento em Moçambique.

Daniel Chapo sublinhou ainda que o investimento chinês em Moçambique totaliza aproximadamente três mil milhões de dólares, evidenciando a significativa parceria entre os dois países.