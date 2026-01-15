Estrangeiros detidos em Nampula por imigração ilegal e documentos falsos

Seguir MMO Notícias no Google



Na província de Nampula, nove cidadãos estrangeiros foram detidos pelos Serviços de Migração devido a irregularidades na sua situação migratória.

Entre os detidos, destacam-se dois indivíduos de nacionalidade chinesa que apresentaram documentos moçambicanos, como passaporte e Bilhete de Identidade, considerados falsos.

Estes cidadãos encontram-se sob custódia migratória enquanto decorrem diligências de averiguação e eventual responsabilização legal. Esta ação insere-se num esforço contínuo para reforçar a fiscalização das leis migratórias existentes no país.

Em declarações à imprensa, a porta-voz do Serviço Nacional de Migração (SENAMI), Enércia Nota, informou que, no total, são cinco os cidadãos chineses detidos. Desses, três foram interceptados no distrito de Murrupula, onde estavam envolvidos em actividades de garimpo ilegal de recursos minerais, numa operação que se desenvolveu após uma denúncia e em coordenação com outras instituições governamentais.

Além dos cidadãos chineses, os Serviços de Migração mantêm também sob custódia estrangeiros de diferentes nacionalidades, incluindo dois malianos, um somali e um cidadão português, todos eles com vistos expirados.