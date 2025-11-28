Foram publicadas hoje, dia 28 de Novembro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:
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Vagas de emprego abertas para hoje:
1. Vaga para Administrative Clerk
A United Nations Development Programme (UNDP) pretende recrutar um (1) Administrative Clerk. Saiba mais.
2. Vaga para Quantity Surveyors Manager
A UNOPS pretende recrutar um (1) Quantity Surveyors Manager. Saiba mais.
3. Vagas para Oficiais de SMI/CANCUM
A N´weti, Organização Nacional não Governamental Moçambicana, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal dois (2) Oficiais de SMI/CANCUM. Saiba mais.
4. Vaga para Program Manager
A Action Contre La Faim pretende recrutar um (1) Program Manager. Saiba mais.
Vagas de emprego ainda abertas
1. Vaga para Cluster Supervisor Angonia
A Vodafone pretende recrutar um (1) Cluster Supervisor Angonia. Saiba mais.
2. Vaga para FullStack Developer
A Vodafone pretende recrutar um (1) FullStack Developer. Saiba mais.
3. Vaga para Specialist: QA Engineer
A Vodafone pretende recrutar um (1) Specialist: QA Engineer. Saiba mais.
4. Vaga para Area Programme Manager
A Norwegian Refugee Council (NRC) pretende recrutar um (1) Area Programme Manager (Internals only). Saiba mais.
5. Vaga para Assistente de Serviço ao Cliente
O Absa pretende recrutar um (1) Assistente de Serviço ao Cliente. Saiba mais.
6. Vaga para Director/a de Arte
A Playground pretende recrutar um/a (1) Director/a de Arte. Saiba mais.
7. Vaga para Fleet & Logistics Associate
A UNOPS pretende recrutar um (1) Fleet & Logistics Associate. Saiba mais.
8. Vaga para Gestor de Projecto
A CESAL pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Gestor de Projecto. Saiba mais.
9. Vaga para Técnico de Campo/ Extensionista Agropecuário
A CESAL pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Técnico de Campo/ Extensionista Agropecuário. Saiba mais.
10. Vaga para Gestor de Projecto – Pemba
A CESAL pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Gestor de Projecto. Saiba mais.
11. Vaga para Motorista (Manhiça)
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Motorista (Manhiça). Saiba mais.
12. Vaga para Motorista (Matola)
A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Motorista (Matola). Saiba mais.
13. Vaga para Motorista (Mueda)
A Action Contre La Faim (ACF) pretende recrutar um/a (1) Motorista. Saiba mais.
14. Vaga para Motorista (Macomia)
Action Contre La Faim (ACF) pretende recrutar um/a (1) Motorista. Saiba mais.
15. Vaga para Health Systems Strengthening Experts
A Management Sciences for Health (MSH) pretende recrutar um (1) Health Systems Strengthening Experts. Saiba mais.
16. Vaga para Country Security Manager
A DAV Professional Placement Group pretende recrutar um (1) Country Security Manager. Saiba mais.
17. Vaga para Preservation Manager
A Saipem pretende recrutar um (1) Preservation Manager. Saiba mais.
18. Vaga para Processing and Laboratory Area Manager
A Sasol pretende recrutar um (1) Processing and Laboratory Area Manager. Saiba mais.
19. Vaga para Reporting Coordinator
A TotalEnergies pretende recrutar um (1) Reporting Coordinator. Saiba mais.
20. Vaga para Engenheiro Eletrotécnico de Instalações Especiais
A Mota-Engil pretende recrutar um/a (1) Engenheiro/a Eletrotécnico de Instalações Especiais. Saiba mais.
21. Vaga para Electrical Maintenance Artisan
A Sasol pretende recrutar um (1) Electrical Maintenance Artisan. Saiba mais.
22. Vaga para Contract Strategies Lead
A TotalEnergies pretende recrutar um (1) Contract Strategies Lead. Saiba mais.
23. Vaga para Técnico de Logística
A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Técnico de Logística. Saiba mais.
24. Vaga para Técnico de Medições
A Mota-Engil pretende recrutar um/a (1) Técnico/a de Medições. Saiba mais.
25. Vaga para Quality Manager (SHEQ)
A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Quality Manager (SHEQ). Saiba mais.
26. Vaga para Biólogo ou Técnico Superior de Laboratório
ONG que opera na área de saúde, pretende admitir para o seu quadro de pessoal um (1) Biólogo ou Técnico Superior de Laboratório. Saiba mais.
27. Vaga para Técnico de Laboratório
ONG que opera na área de saúde, pretende admitir para o seu quadro de pessoal um (1) Técnico de Laboratório. Saiba mais.
28. Vaga para Técnico de Medicina Geral
ONG que opera na área de Saúde, pretende admitir para o seu quadro de pessoal um (1) Técnico de Medicina Geral. Saiba mais.
29. Vaga para Consultor(a) de Viagens
A CRH Consultores, Lda pretende recrutar um/a (1) Consultor(a) de Viagens. Saiba mais.
30. Vaga para Pasteleiro
Empresa pretende recrutar um (1) Pasteleiro. Saiba mais.
31. Vaga para Padeiro
Empresa pretende recrutar um (1) Padeiro. Saiba mais.
32. Vaga para Gestor de Compras (Interno)
Empresa pretende recrutar um (1) Gestor de Compras (Interno). Saiba mais.
33. Vaga para Executivo B2B
Empresa pretende recrutar um (1) Executivo B2B. Saiba mais.
34. Vaga para Técnico de Cobranças
Empresa pretende recrutar um (1) Técnico de Cobranças. Saiba mais.
35. Vaga para Gestor de Logística
Empresa pretende recrutar um (1) Gestor de Logística. Saiba mais.