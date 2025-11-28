Vagas de emprego do dia 28 de Novembro de 2025

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Foram publicadas hoje, dia 28 de Novembro no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:

Clique aqui para baixar a edição em PDF.

Vagas de emprego abertas para hoje:

A United Nations Development Programme (UNDP) pretende recrutar um (1) Administrative Clerk. Saiba mais.

A UNOPS pretende recrutar um (1) Quantity Surveyors Manager. Saiba mais.

A N´weti, Organização Nacional não Governamental Moçambicana, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal dois (2) Oficiais de SMI/CANCUM. Saiba mais.

A Action Contre La Faim pretende recrutar um (1) Program Manager. Saiba mais.

Vagas de emprego ainda abertas

A Vodafone pretende recrutar um (1) Cluster Supervisor Angonia. Saiba mais.

A Vodafone pretende recrutar um (1) FullStack Developer. Saiba mais.

A Vodafone pretende recrutar um (1) Specialist: QA Engineer. Saiba mais.

A Norwegian Refugee Council (NRC) pretende recrutar um (1) Area Programme Manager (Internals only). Saiba mais.

O Absa pretende recrutar um (1) Assistente de Serviço ao Cliente. Saiba mais.

A Playground pretende recrutar um/a (1) Director/a de Arte. Saiba mais.

A UNOPS pretende recrutar um (1) Fleet & Logistics Associate. Saiba mais.

A CESAL pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Gestor de Projecto. Saiba mais.

A CESAL pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Técnico de Campo/ Extensionista Agropecuário. Saiba mais.

A CESAL pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Gestor de Projecto. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Motorista (Manhiça). Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Motorista (Matola). Saiba mais.

A Action Contre La Faim (ACF) pretende recrutar um/a (1) Motorista. Saiba mais.

Action Contre La Faim (ACF) pretende recrutar um/a (1) Motorista. Saiba mais.

A Management Sciences for Health (MSH) pretende recrutar um (1) Health Systems Strengthening Experts. Saiba mais.

A DAV Professional Placement Group pretende recrutar um (1) Country Security Manager. Saiba mais.

A Saipem pretende recrutar um (1) Preservation Manager. Saiba mais.

A Sasol pretende recrutar um (1) Processing and Laboratory Area Manager. Saiba mais.

A TotalEnergies pretende recrutar um (1) Reporting Coordinator. Saiba mais.

A Mota-Engil pretende recrutar um/a (1) Engenheiro/a Eletrotécnico de Instalações Especiais. Saiba mais.

A Sasol pretende recrutar um (1) Electrical Maintenance Artisan. Saiba mais.

A TotalEnergies pretende recrutar um (1) Contract Strategies Lead. Saiba mais.

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Técnico de Logística. Saiba mais.

A Mota-Engil pretende recrutar um/a (1) Técnico/a de Medições. Saiba mais.

A Mota-Engil pretende recrutar um (1) Quality Manager (SHEQ). Saiba mais.

ONG que opera na área de saúde, pretende admitir para o seu quadro de pessoal um (1) Biólogo ou Técnico Superior de Laboratório. Saiba mais.

ONG que opera na área de saúde, pretende admitir para o seu quadro de pessoal um (1) Técnico de Laboratório. Saiba mais.

ONG que opera na área de Saúde, pretende admitir para o seu quadro de pessoal um (1) Técnico de Medicina Geral. Saiba mais.

A CRH Consultores, Lda pretende recrutar um/a (1) Consultor(a) de Viagens. Saiba mais.

Empresa pretende recrutar um (1) Pasteleiro. Saiba mais.

Empresa pretende recrutar um (1) Padeiro. Saiba mais.

Empresa pretende recrutar um (1) Gestor de Compras (Interno). Saiba mais.

Empresa pretende recrutar um (1) Executivo B2B. Saiba mais.

Empresa pretende recrutar um (1) Técnico de Cobranças. Saiba mais.

Empresa pretende recrutar um (1) Gestor de Logística. Saiba mais.