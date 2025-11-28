Onda de roubo de gado preocupa Chigubo

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A onda de roubo de gado bovino no distrito de Chigubo tem gerado preocupações entre criadores locais e o governo distrital. A situação, que se agrava, tem sido motivo de intensa apreensão na região, situada no extremo norte da província de Gaza.

De acordo com Mário Soane, presidente da Comissão de Criadores de Chigubo, os furtos ocorrem durante a noite, perpetrados por indivíduos não identificados em conluio com moradores da área. Esta colaboração é vista como uma das principais razões para o aumento da frequência dos roubos.

Os animais, após serem subtraídos, são abatidos e distribuídos por vários pontos do distrito, representando não apenas um desafio para os criadores, mas também um impacto negativo na segurança alimentar da população.

As autoridades locais continuam a busca por soluções eficazes para combater esta situação alarmante e assegurar a segurança dos bens dos criadores da região.