Noruega e UNICEF investem em jovens vulneráveis em Moçambique

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A Embaixada da Noruega e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) formalizaram hoje uma adenda de cooperação em Maputo, no valor de 30 milhões de coroas norueguesas, aproximadamente 2,9 milhões de dólares.

Este investimento destina-se a apoiar crianças, adolescentes e jovens vulneráveis das províncias de Cabo Delgado e Nampula, particularmente nos distritos afectados por violência armada e deslocamentos forçados.

O embaixador da Noruega, Egil Thorsás, reafirmou que este apoio vai além de um mero financiamento, representando um compromisso político em prol das comunidades afectadas pelo extremismo violento. “Apostar em adolescentes e jovens é apostar no futuro de Moçambique e na paz, prosperidade e estabilidade da região a longo prazo”, afirmou o diplomata.

Thorsás sublinhou que milhares de jovens enfrentam diariamente desafios relacionados com a violência armada, recrutamento forçado e deslocamento, mas continuam a demonstrar resiliência e capacidade para contribuir para o desenvolvimento do país. “A situação exige uma ação urgente para protegê-los e criar oportunidades”, acrescentou.

O financiamento destina-se a beneficiar cerca de 10 mil adolescentes e jovens, incluindo crianças previamente associadas a grupos armados, sendo que pelo menos metade dos beneficiários são raparigas e jovens mulheres, reconhecidas como os grupos mais vulneráveis a riscos de exploração e violência.

Mary Louise Eagleton, representante do UNICEF em Moçambique, destacou os resultados da primeira fase da colaboração, que beneficiou mais de 48 mil crianças e 42 mil adultos. Neste período, as iniciativas promoveram o acesso seguro à educação, protecção e serviços sociais.

Além disso, a parceria conseguiu reintegrar 131 crianças que tinham estado associadas a grupos armados, prestando apoio psicossocial a mais de 12 mil crianças e garantindo o registo de nascimento de mais de cinco mil menores. “Reafirmamos o nosso compromisso que cada criança e jovem possa atingir o seu pleno potencial”, declarou Eagleton.

O início da segunda fase do programa está previsto para Janeiro de 2026, com uma duração de 18 meses. Esta fase será implementada nos distritos de Ancuabe, Cabo Delgado, e Memba e Eráti, Nampula.

Segundo a especialista em educação do UNICEF, Martina Zavagli, a escolha destes distritos resulta do elevado nível de vulnerabilidade apresentado pelos jovens. “Memba e Ancuabe são prioritários por necessitarem de oportunidades para os jovens; Eráti foi incluído devido ao agravamento da situação local”, explicou.