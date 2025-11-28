Moçambique introduz 5 mil pulseiras electrónicas até Dezembro em fase piloto

Seguir MMO Notícias no Google



Durante a fase piloto de integração digital no Serviço Nacional Penitenciário, Moçambique irá introduzir pelo menos cinco mil pulseiras electrónicas até Dezembro próximo.

Esta iniciativa visa modernizar e optimizar o sistema de monitorização de detidos no país.

O Secretário Permanente do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Tuarique Abdala, destacou que a implementação deste sistema será realizada com o apoio da Organização das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.

Tuarique Abdala fez estas declarações na segunda-feira, após ter tomado posse, pela Primeira-Ministra, Benvinda Levi, para o cargo de secretário permanente do ministério.

A introdução das pulseiras electrónicas representa um passo significativo na reforma do sistema penitenciário e na promoção de práticas mais eficazes de reintegração social.