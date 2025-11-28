Moatize inaugura nova escola para mais de 400 alunos

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O distrito de Moatize, na província de Tete, viu a inauguração de um novo estabelecimento de ensino, que permitirá a mais de quatrocentos alunos estudar em condições adequadas.

Este novo espaço educativo foi financiado pela Cooperação Italiana, com um investimento que ultrapassa três milhões de meticais. A construção da escola integra-se numa série de iniciativas da DELPAZ, um projecto voltado para o Desenvolvimento Local e a Consolidação da Paz em várias regiões do país.

O governador de Tete, Domingos Viola, sublinhou durante a inauguração que, no âmbito do projecto DELPAZ, foram erguidas várias infraestruturas nos distritos de Dôa, Tsangano e Moatize, reflectindo o compromisso com o fortalecimento da educação e do desenvolvimento local na província.

Com a nova escola, espera-se um impacto positivo na comunidade educativa de Moatize, ao proporcionar um ambiente propício ao aprendizado e ao crescimento dos jovens.