Filipe Nyusi continua retido na Guiné-Bissau após golpe militar

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O antigo Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, que lidera a Missão de Observação Eleitoral da União Africana na Guiné-Bissau, permanece retido no país após o golpe militar anunciado na quarta-feira.

Os militares guineenses decretaram o encerramento das fronteiras “até nova ordem”, resultando no cancelamento de todos os voos. A situação levou a um reforço do dispositivo militar em torno do local onde os membros da missão estão hospedados, com a intenção declarada de garantir a segurança dos observadores internacionais.

Neste contexto, não há uma previsão imediata para o regresso da missão aos seus países de origem, tendo em conta o fecho total das fronteiras aéreas, marítimas e terrestres do país, em resultado do golpe de Estado.

Informações da imprensa internacional indicam que, no momento em que se ouviram disparos no centro da capital guineense, Filipe Nyusi estava reunido com a candidatura presidencial de Fernando Dias, um dos principais opositores de Umaro Sissoco Embaló. Dias relatou que apresentavam aos observadores internacionais as atas que comprovam a sua vitória nas eleições presidenciais da primeira volta.

“Foi então que fomos surpreendidos com disparos. Um grupo de militares da Presidência tentou deter-nos diante dos observadores, mas os nossos jovens intervieram e impediram a nossa detenção”, declarou Fernando Dias, conforme citou a DW. A situação continua a ser monitorada de perto pela comunidade internacional.