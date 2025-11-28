Banco Mundial injecta 20 milhões de dólares para impulsionar PMEs em Moçambique

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O Banco Mundial disponibilizou mais de 20 milhões de dólares norte-americanos para apoiar pequenas e médias empresas (PMEs) nas províncias centrais de Manica e Sofala, bem como nas províncias do sul de Gaza e Inhambane.

Mário Ubisse, especialista em desenvolvimento empresarial, fez estas declarações na quarta-feira, na cidade de Maxixe, província de Inhambane, durante um workshop dedicado às PMEs, no âmbito do Conteúdo Local, Economia Azul e Marketing Digital.

Segundo Ubisse, a quantia faz parte do projecto “Mais Oportunidades”, que visa desbloquear o potencial económico regional, fortalecer a competitividade empresarial e expandir o acesso a serviços financeiros e oportunidades económicas.

“Para a capacitação, estamos a falar de aproximadamente um milhão de dólares para as províncias de Manica, Sofala, Gaza e Inhambane. Relativamente a subsídios, são 20 milhões de dólares, também para estas quatro províncias”, destacou.

O especialista esclareceu que estas iniciativas representam apenas duas vertentes de um programa mais amplo, que inclui linhas de crédito, fundos de garantia e outras formas de assistência técnica e financeira.

Ubisse salientou que o foco principal do projecto reside em preparar as empresas para aproveitarem as oportunidades existentes. Para isso, o projecto conta com formações adaptadas às necessidades reais de cada empresa, utilizando uma ferramenta digital de diagnóstico para identificar lacunas específicas em gestão e proporcionar literacia financeira, formação em liderança, digitalização e competitividade verde.

O objectivo é capacitar pelo menos 1.250 empresas, fortalecendo não apenas as competências técnicas, mas também a capacidade das PMEs de aceder a financiamento, competir de forma mais eficaz e integrar as cadeias de valor dos megaprojetos em curso no país. “As oportunidades estão à disposição, os recursos estão disponíveis, mas se as empresas não estiverem adequadamente preparadas, não conseguirão aproveitá-las”, disse.

Por sua vez, Abdul Razaque, presidente do Conselho Provincial de Negócios de Inhambane, realçou que as ações de capacitação e subsídios já em andamento poderão servir como um catalisador para o desenvolvimento económico da província, especialmente da cidade de Maxixe, considerada um centro logístico. “Reconhecemos e aplaudimos os esforços do governo moçambicano em parceria com o Banco Mundial na implementação dos projetos Mais Oportunidades. A presença de megaprojetos em Inhambane representa uma oportunidade única para as empresas locais”, concluiu.