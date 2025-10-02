Navio holandês atacado ao largo do Iémen fica à deriva após resgate da tripulação

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O navio com bandeira dos Países Baixos, atacado ao largo do Iémen, foi encontrado à deriva, após a evacuação dos seus 19 tripulantes. A informação foi divulgada pela missão naval da União Europeia (UE) no mar Vermelho.

“Após o recente ataque ao ‘MV Minervagracht’, este permanece à deriva,” declarou a missão Aspides em comunicado, conforme reportado pela agência de notícias espanhola Europa Press. A missão europeia confirmou que as fases de recuperação de pessoal e evacuação médica foram concluídas com sucesso, tendo todos os tripulantes sido transferidos para Djibuti em segurança.

Dos 19 tripulantes, dez foram transportados por uma fragata grega, oito por uma fragata francesa e um, que se encontrava em estado grave, foi evacuado por um helicóptero francês.

A missão reiterou o seu “total compromisso” com a protecção da vida dos marinheiros, a “contribuição para a liberdade de navegação” e o “reforço da segurança marítima” na região. Além disso, apelou a todos os navios que navegam na área para actuarem com cautela.

A empresa responsável pela operação do navio, Spliethoff, com sede em Amesterdão, informou que dois tripulantes ficaram feridos e que o ataque causou “danos consideráveis” à embarcação. Embora o ataque não tenha sido reivindicado oficialmente, as suspeitas recaem sobre os rebeldes huthis, que têm intensificado a sua ofensiva contra alvos israelitas no golfo de Áden e no mar Vermelho.

Os rebeldes, que controlam grande parte do Iémen, prometeram atacar interesses israelitas na região em resposta à ofensiva de Israel na Faixa de Gaza, controlada pelo grupo extremista palestiniano Hamas.