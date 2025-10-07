Nacala: Agente da PRM detido por envolvimento em assaltos

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Um agente da Polícia da República de Moçambique (PRM) foi preso na enquanto tentava, alegadamente, realizar um assalto a um armazém na cidade de Nacala, província de Nampula.

A detenção ocorreu no momento em que a intervenção de agentes de segurança privada evitou a consumação do crime, revelando a organização criminosa que estava em acção.

A cidade de Nacala tem sido alvo de uma crescente onda de criminalidade, com armazéns e agentes económicos a serem os principais alvos. Segundo informações, o grupo envolvido no plano de assalto é altamente organizado, incluindo transportadores e comerciantes de produtos roubados.

Um vídeo amador exibido nas redes sociais mostra os assaltantes neutralizados, armados com catanas e portando um cartão da polícia, no local onde pretendiam efectuar o roubo. Um dos envolvidos, que sofreu uma lesão no pé, foi identificado como oficial de permanência no Comando Distrital da PRM em Nacala.

As investigações apontam para uma rede criminosa estruturada, liderada por um indivíduo em fase de investigação. Este coordenava as operações com o agente da PRM, que contava ainda com o apoio de membros de policiamento comunitário e um agente do SERNIC. O oficial tinha como braço operativo um homem conhecido por Idrisse, que colaborava com agentes de segurança privada, um técnico especializado em desactivar câmaras de videovigilância e um grupo de assaltantes, além de curandeiros que prestavam assistência ao grupo.

O produto dos assaltos era direccionado a um homem identificado como Yahiri, que utilizava os serviços de um transportador conhecido por Ramane. Os bens roubados eram posteriormente comercializados na cidade de Nampula por um indivíduo referenciado como Yala, que se encontra agora em fuga.

As autoridades revelaram que o grupo já estava sob investigação, e alguns dos seus integrantes foram infiltrados para recolher informações. Idrisse é um dos sete detidos na operação realizada esta madrugada e já começou a desvendar a extensão da rede criminosa.