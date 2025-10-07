Inundações e deslizamentos de terra no Nepal causam 42 mortes

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Pelo menos 42 pessoas perderam a vida devido a inundações e deslizamentos de terra provocados pelas intensas chuvas que afectam o Nepal, conforme relataram as autoridades locais.

De acordo com Shanti Mahat, porta-voz da agência nacional responsável pela gestão de emergências, “até ao momento, 42 pessoas morreram em vários desastres causados pelas chuvas e outras cinco continuam desaparecidas”. A maioria das vítimas, um total de 37, foi registada no distrito de Illam, localizado na região leste do país.

A situação tem-se agravado, com diversas estradas bloqueadas e áreas de difícil acesso, dificultando as operações de resgate. Sunita Nepal, uma responsável do governo local, afirmou que “as equipas de resgate estão a ser obrigadas a seguir a pé até estas zonas”.

Na capital, Katmandu, os rios transbordaram devido às chuvas intensas, resultando em inundações nas zonas circundantes. Para lidar com a emergência, helicópteros e barcos foram mobilizados para evacuar os residentes afectados.

Os deslizamentos de terra também causaram o corte de várias estradas e interromperam voos em diversas localidades. As inundações e deslizamentos mortais são fenómenos comuns no sul da Ásia durante a estação das monções, que ocorre entre Junho e Setembro. Especialistas alertam, no entanto, que as alterações climáticas estão a intensificar a frequência e a gravidade destes eventos.