Indonésia: Desabamento de escola islâmica em Java mata três e deixa vários desaparecidos

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Um trágico desabamento de uma escola islâmica na ilha de Java, Indonésia, resultou na morte de pelo menos três pessoas. O incidente deixou ainda 38 indivíduos desaparecidos entre os escombros, de acordo com informações do director da protecção civil local, Mohammad Syafii.

“Neste momento, pelas 12:30 horas, o balanço é de três mortes,” afirmou Syafii, enquanto as equipas de resgate prosseguem com os trabalhos de busca e salvamento. Os socorristas estão a fornecer oxigénio e água às dezenas de pessoas que ainda se encontram soterradas, mas que permanecem com vida.

Do edifício do internato Al Khoziny, localizado na cidade de Sidoarjo, leste de Java, foram já retirados oito sobreviventes. Um quadro de avisos no posto de comando montado no local indicava que 65 estudantes estavam desaparecidos. A maioria dos alunos é composta por rapazes do 7º ao 11º ano, com idades entre os 12 e os 18 anos.

O porta-voz da polícia provincial, Jules Abraham Abast, informou que os alunos realizavam as orações da tarde numa parte das instalações que era ampliada sem autorização, quando o edifício ruiu de forma repentina. As operações de resgate continuam em curso, com as autoridades empenhadas em localizar os desaparecidos.