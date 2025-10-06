FIFA Apresenta bola oficial do Campeonato do Mundo de 2026

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A Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) revelou a bola oficial que será utilizada no Campeonato do Mundo de 2026, marcando o início da contagem decrescente para o maior torneio internacional de futebol.

A competição decorrerá entre 19 de Junho e 19 de Julho do próximo ano, nos Estados Unidos da América, México e Canadá.

Denominada “Trionda”, a bola presta homenagem às três nações anfitriãs do Mundial, com um design em forma de onda que evoca o significado do seu nome. Cada painel da bola exibe as cores representativas de cada país – vermelho, azul e verde – dispostas em triângulos no centro, simbolizando a primeira colaboração das três nações na organização deste evento.

Os países anfitriões são também representados por símbolos específicos na bola: a Estrela para os EUA, a Folha de Ácer para o Canadá e a Águia para o México. Além disso, a nova bola incorpora um chip sensor que possibilita a transmissão de dados em tempo real para o sistema de videoárbitro (VAR), facilitando decisões mais rápidas em situações de fora de jogo e na validação de golos.

Entretanto, a poucos meses do início da competição, a FIFA e o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encontram-se em desacordo. Recentemente, Trump sugeriu a possibilidade de declarar algumas cidades como “não seguras” para o evento, o que poderia comprometer o plano de organização aprovado pela FIFA em 2022, que inclui estádios em localidades como Nova Iorque, Los Angeles e São Francisco.

Em resposta, o Vice-presidente da FIFA, Victor Montagliani, enviou uma mensagem clara a Trump, afirmando que não cabe ao Presidente dos EUA decidir sobre as cidades-sede do Mundial. Montagliani sublinhou que o torneio pertence à FIFA, que detém a jurisdição, e que apenas a FIFA tem a capacidade de tomar decisões, reforçando que o desporto deve prevalecer sobre quaisquer debates políticos actuais.