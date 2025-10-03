Explosão de gás provoca colapso parcial de prédio em Nova Iorque

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Uma explosão de gás provocou o colapso de parte de um edifício residencial de 20 andares na zona do Bronx, em Nova Iorque. O incidente ocorreu pouco após as oito horas, hora local. Até ao momento, não há registo de vítimas ou feridos.

O autarca de Nova Iorque, Eric Adams, destacou a sorte da cidade, afirmando: “Temos muita sorte neste momento, não houve perda de vidas ou feridos”, conforme citado pela BBC.

No local, as autoridades mobilizaram bombeiros equipados com drones e cães para realizar buscas entre os escombros. Imagens aéreas da cena mostram a parte lateral do edifício severamente danificada, com destroços espalhados pelo chão.

As autoridades continuam a investigar as causas da explosão e a situação no local permanece a ser monitorizada.