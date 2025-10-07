350 alpinistas resgatados no Monte Evereste após tempestade de neve

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Pelo menos 350 alpinistas foram resgatados no Monte Evereste, no Tibete, devido a uma tempestade de neve que afectou a região.

As equipas de resgate continuam a trabalhar no local, com o objectivo de evacuar cerca de 200 alpinistas que permanecem presos.

Durante o feriado nacional de oito dias na China, muitos aventureiros aproveitaram a oportunidade para explorar a zona montanhosa. No entanto, foram surpreendidos pela tempestade, que complicou o seu regresso a áreas seguras.

De acordo com informações da Associated Press, citadas pelo site chinês Jimu News, os alpinistas encontravam-se encurralados em diversos acampamentos turísticos a uma altitude superior a 4.900 metros, na encosta do Monte Qomolangma, nome pelo qual é conhecido em chinês.

Graças à intervenção das equipas de resgate, que trabalharam para desobstruir os percursos, os primeiros 350 alpinistas conseguiram alcançar um ponto de encontro na localidade de Tingri. As equipas continuam em contacto com os restantes que ainda se encontram na montanha, esperando que possam seguir o mesmo trajecto seguro.

Até ao momento, não foi revelado um balanço oficial das operações das equipas de segurança. O Monte Evereste, que marca a fronteira entre a China e o Nepal, é um dos destinos mais procurados por alpinistas de todo o mundo.