Polícia de Sofala apreende duas pontas de marfim e detém suspeito em Dondo

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Duas pontas de marfim, cuja origem ainda não foi determinada, foram apreendidas na cidade de Dondo, na província de Sofala, quando estavam prestes a ser vendidas.

Uma pessoa foi detida em conexão com o tráfico, enquanto um segundo indivíduo, suposto proprietário do marfim, permanece em fuga.

A Polícia, através das suas unidades operativas, recebeu informações sobre uma tentativa de tráfico de marfim no distrito de Dondo. Com o intuito de desmantelar o negócio, os agentes fizeram-se passar por compradores e estabeleceram contacto com o intermediário, um jovem que agora se encontra detido.

O suposto proprietário sugeriu que a entrega do marfim e a troca de valores ocorressem numa mata, onde as duas pontas de marfim seriam vendidas a 5 mil meticais por quilo. As investigações continuam em curso para localizar o fugitivo, que poderá fornecer informações sobre a origem do material apreendido.

Em outro incidente em Dondo, três indivíduos foram detidos por vandalizarem material eléctrico. Os detidos eram acusados de remover cabos de transporte de corrente eléctrica, que alimentavam residências e postos, para posteriormente os venderem. Os compradores desses cabos instalavam corrente eléctrica de forma ilegal.

A vandalização, que ocorria há três meses no posto administrativo de Mafambisse, deixou várias famílias sem electricidade. Entre os detidos, dois tinham vínculos laborais com a Electricidade de Moçambique, e um deles admitiu estar envolvido na venda de um posto eléctrico. Diversos bens pertencentes à empresa EDM foram encontrados na posse dos acusados.