Ex-Ministro da Agricultura da China recebe pena de morte suspensa por corrupção bilionária

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O ex-ministro da Agricultura da China, Tang Renjian, foi condenado a uma pena de morte suspensa por dois anos, após ser considerado culpado por corrupção, tendo recebido subornos que totalizam 268 milhões de yuans, equivalentes a aproximadamente 2,4 mil milhões de meticais.

A condenação foi proferida pelo tribunal de Changchun, que levou em conta a confissão do ex-dirigente como um factor atenuante.

Tang Renjian, expulso do Partido Comunista Chinês em Novembro de 2024, havia sido alvo de uma investigação da comissão anticorrupção, a qual se originou a partir de casos que envolviam oficiais militares de alta patente. Antes de assumir a pasta da Agricultura em Pequim, Tang liderou o governo provincial de Gansu entre 2017 e 2020.

A decisão judicial é parte de uma vasta campanha anticorrupção promovida pelo presidente Xi Jinping, que desde 2020 tem reforçado os esforços para erradicar práticas ilícitas nas instituições do Estado.

Segundo Xi, a corrupção é a “maior ameaça ao partido”, e a situação actual requer medidas cada vez mais severas para garantir que as forças policiais, procuradores e magistrados mantenham a lealdade e a confiança no governo.