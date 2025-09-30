Debandada em comício no sul da Índia mata 38 pessoas e deixa 50 feridos

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Um trágico incidente ocorreu em Karur, no Sul da Índia, onde pelo menos 38 pessoas perderam a vida após uma debandada durante um comício.

Entre as vítimas, contabilizam-se oito crianças. Outras 50 pessoas estão a receber tratamento em hospitais locais.

O ministro da Saúde indiano, Ma Subramanian, foi citado pela agência de notícias Associated Press e informou que as vítimas foram transportadas para um hospital, mas muitas já se encontravam sem vida à chegada, incluindo as crianças. Os feridos estão, na sua maioria, em estado estável, conforme relatado pela mesma fonte.

O evento decorreu no âmbito de uma ação de campanha do partido Tamilga Vetri Kazhagam (TVK), que se prepara para as eleições estaduais do próximo ano. O comício contava com a presença do líder do partido, o actor Vijay, que estava previsto dirigir-se aos apoiantes presentes. Esperava-se que aproximadamente 10 mil pessoas assistissem ao evento.