Foram publicadas hoje, dia 19 de Agosto no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:
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Vagas de emprego abertas para hoje:
1. Vaga para Construction Subcontract Lead
A Saipem pretende recrutar um (1) Construction Subcontract Lead. Saiba mais.
2. Vaga para Heavy Motor Vehicle Driver (Articulated)
A Unitrans pretende recrutar um (1) Heavy Motor Vehicle Driver (Articulated). Saiba mais.
3. Vaga para Consultor
O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende recrutar um/a (1) Consultor(a) para Análise das Alocações Orçamentais nos Sectores de Infraestruturas, Água e Saneamento e Protecção Social. Saiba mais.
4. Vaga para Assistente de Administração
A Associação dos Educadores dos Consumidores de Água (AMASI) pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Assistente de Administração. Saiba mais.
5. Vaga para Motorista
A Associação dos Educadores dos Consumidores de Água (AMASI) pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Motorista. Saiba mais.
6. Vagas para Facilitadores Distritais
O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende recrutar três (3) Facilitadores Distritais (Lago, Chimbonila e Mecanhelas). Saiba mais.
7. Vaga para Prestador – Produção de Vídeo Institucional – Projeto OMAMI
O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) pretende recrutar um (1) Prestador – Produção de Vídeo Institucional – Projeto OMAMI. Saiba mais.
Vagas de emprego ainda abertas
1. Vaga para Senior Specialist ERM Risk Officer
A Vodafone pretende recrutar um (1) Senior Specialist ERM Risk Officer. Saiba mais.
2. Vaga para Finance Business Partner
A Vodafone pretende recrutar um (1) Finance Business Partner. Saiba mais.
3. Vaga para Estagiário de Recursos Humanos
A MD Consultores pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Estagiário de Recursos Humanos. Saiba mais.
4. Vaga para Graduate Management Trainee
A AB InBev pretende recrutar um (1) Graduate Management Trainee. Saiba mais.
5. Vaga para Director Técnico
A EMS Pharma é uma empresa distribuidora de produtos farmacêuticos e pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Director Técnico. Saiba mais.
6. Vaga para Consultor de Vendas
A COBEST pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um/a (1) Consultor(a) de Vendas. Saiba mais.
7. Vaga para Assistente de Projeto
O Instituto para o Desenvolvimento Económico e Social (IDES) pretende recrutar um (1) Assistente de Projeto. Saiba mais.
8. Vaga para Oficial Distrital
O Instituto para o Desenvolvimento Económico e Social (IDES) pretende recrutar um (1) Oficial Distrital. Saiba mais.
9. Vaga para Intern CVM & Big Data [Loyalty]
A Vodafone pretende recrutar um (1) Intern CVM & Big Data [Loyalty]. Saiba mais.
10. Vaga para Deputy General Service Manager
A Saipem pretende recrutar um (1) Deputy General Service Manager. Saiba mais.
11. Vaga para Guarda
A Haps pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Guarda. Saiba mais.
12. Vaga para Formador Presencial Ética, Anticorrupção e Compliance (ABC)
A GET Training pretende recrutar um/a (1) Formador(a) Presencial Ética, Anticorrupção e Compliance (ABC). Saiba mais.
13. Vaga para Counter Poaching Unit Coordinator
A Peace Parks Foundation (PPF) pretende recrutar um (1) Counter Poaching Unit Coordinator. Saiba mais.
14. Vaga para Consultor para Avaliação Técnica Final de um Projecto
A MADRE CORAJE pretende recrutar um (1) Consultor para Avaliação Técnica Final de um Projecto. Saiba mais.
15. Vaga para Oficial de Ligação Comunitária
O Santuário Bravio de Vilanculos (Sanctuary) pretende recrutar um (1) Oficial de Ligação Comunitária. Saiba mais.