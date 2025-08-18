Vagas de emprego do dia 18 de Agosto de 2025

Seguir MMO Notícias no Google



Foram publicadas hoje, dia 18 de Agosto no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:

Clique aqui para baixar a edição em PDF.

Vagas de emprego abertas para hoje:

A Vodafone pretende recrutar um (1) Senior Specialist ERM Risk Officer. Saiba mais.

A Vodafone pretende recrutar um (1) Finance Business Partner. Saiba mais.

A MD Consultores pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Estagiário de Recursos Humanos. Saiba mais.

A CESAL pretende recrutar para o seu quadro de pessoal três (3) Técnicos de Campo. Saiba mais.

Vagas de emprego ainda abertas

A AB InBev pretende recrutar um (1) Graduate Management Trainee. Saiba mais.

A EMS Pharma é uma empresa distribuidora de produtos farmacêuticos e pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Director Técnico. Saiba mais.

A COBEST pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um/a (1) Consultor(a) de Vendas. Saiba mais.

O Instituto para o Desenvolvimento Económico e Social (IDES) pretende recrutar um (1) Assistente de Projeto. Saiba mais.

O Instituto para o Desenvolvimento Económico e Social (IDES) pretende recrutar um (1) Oficial Distrital. Saiba mais.

A Vodafone pretende recrutar um (1) Intern CVM & Big Data [Loyalty]. Saiba mais.

A Saipem pretende recrutar um (1) Deputy General Service Manager. Saiba mais.

A Haps pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Guarda. Saiba mais.

A GET Training pretende recrutar um/a (1) Formador(a) Presencial Ética, Anticorrupção e Compliance (ABC). Saiba mais.

A Peace Parks Foundation (PPF) pretende recrutar um (1) Counter Poaching Unit Coordinator. Saiba mais.

A United Nations Development Programme (UNDP) pretende recrutar um (1) National Consultant for Communication. Saiba mais.

A MADRE CORAJE pretende recrutar um (1) Consultor para Avaliação Técnica Final de um Projecto. Saiba mais.

O Santuário Bravio de Vilanculos (Sanctuary) pretende recrutar um (1) Oficial de Ligação Comunitária. Saiba mais.