Destaque Vagas de emprego do dia 18 de Agosto de 2025

Vagas de emprego do dia 18 de Agosto de 2025


Foram publicadas hoje, dia 18 de Agosto no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:

Clique aqui para baixar a edição em PDF.

Vagas de emprego abertas para hoje:

1. Vaga para Senior Specialist ERM Risk Officer

A Vodafone pretende recrutar um (1) Senior Specialist ERM Risk Officer. Saiba mais.

2. Vaga para Finance Business Partner

A Vodafone pretende recrutar um (1) Finance Business Partner. Saiba mais.

3. Vaga para Estagiário de Recursos Humanos

A MD Consultores pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Estagiário de Recursos Humanos. Saiba mais.

4. Vagas para Técnicos de Campo

A CESAL pretende recrutar para o seu quadro de pessoal três (3) Técnicos de Campo. Saiba mais.

Vagas de emprego ainda abertas

1. Vaga para Graduate Management Trainee

A AB InBev pretende recrutar um (1) Graduate Management Trainee. Saiba mais.

2. Vaga para Director Técnico

A EMS Pharma é uma empresa distribuidora de produtos farmacêuticos e pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Director Técnico. Saiba mais.

3. Vaga para Consultor de Vendas

A COBEST pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um/a (1) Consultor(a) de Vendas. Saiba mais.

4. Vaga para Assistente de Projeto

O Instituto para o Desenvolvimento Económico e Social (IDES) pretende recrutar um (1) Assistente de Projeto. Saiba mais.

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5. Vaga para Oficial Distrital

O Instituto para o Desenvolvimento Económico e Social (IDES) pretende recrutar um (1) Oficial Distrital. Saiba mais.

6. Vaga para Intern CVM & Big Data [Loyalty]

A Vodafone pretende recrutar um (1) Intern CVM & Big Data [Loyalty]. Saiba mais.

7. Vaga para Deputy General Service Manager

A Saipem pretende recrutar um (1) Deputy General Service Manager. Saiba mais.

8. Vaga para Guarda

A Haps pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Guarda. Saiba mais.

9. Vaga para Formador Presencial Ética, Anticorrupção e Compliance (ABC)

A GET Training pretende recrutar um/a (1) Formador(a) Presencial Ética, Anticorrupção e Compliance (ABC). Saiba mais.

10. Vaga para Counter Poaching Unit Coordinator

A Peace Parks Foundation (PPF) pretende recrutar um (1) Counter Poaching Unit Coordinator. Saiba mais.

11. Vaga para National Consultant for Communication

A United Nations Development Programme (UNDP) pretende recrutar um (1) National Consultant for Communication. Saiba mais.

12. Vaga para Consultor para Avaliação Técnica Final de um Projecto

A MADRE CORAJE pretende recrutar um (1) Consultor para Avaliação Técnica Final de um Projecto. Saiba mais.

13. Vaga para Oficial de Ligação Comunitária

O Santuário Bravio de Vilanculos (Sanctuary) pretende recrutar um (1) Oficial de Ligação Comunitária. Saiba mais.

Destaques da semana

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