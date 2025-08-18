Foram publicadas hoje, dia 18 de Agosto no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:
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Vagas de emprego abertas para hoje:
1. Vaga para Senior Specialist ERM Risk Officer
A Vodafone pretende recrutar um (1) Senior Specialist ERM Risk Officer. Saiba mais.
2. Vaga para Finance Business Partner
A Vodafone pretende recrutar um (1) Finance Business Partner. Saiba mais.
3. Vaga para Estagiário de Recursos Humanos
A MD Consultores pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Estagiário de Recursos Humanos. Saiba mais.
4. Vagas para Técnicos de Campo
A CESAL pretende recrutar para o seu quadro de pessoal três (3) Técnicos de Campo. Saiba mais.
Vagas de emprego ainda abertas
1. Vaga para Graduate Management Trainee
A AB InBev pretende recrutar um (1) Graduate Management Trainee. Saiba mais.
2. Vaga para Director Técnico
A EMS Pharma é uma empresa distribuidora de produtos farmacêuticos e pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Director Técnico. Saiba mais.
3. Vaga para Consultor de Vendas
A COBEST pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um/a (1) Consultor(a) de Vendas. Saiba mais.
4. Vaga para Assistente de Projeto
O Instituto para o Desenvolvimento Económico e Social (IDES) pretende recrutar um (1) Assistente de Projeto. Saiba mais.
5. Vaga para Oficial Distrital
O Instituto para o Desenvolvimento Económico e Social (IDES) pretende recrutar um (1) Oficial Distrital. Saiba mais.
6. Vaga para Intern CVM & Big Data [Loyalty]
A Vodafone pretende recrutar um (1) Intern CVM & Big Data [Loyalty]. Saiba mais.
7. Vaga para Deputy General Service Manager
A Saipem pretende recrutar um (1) Deputy General Service Manager. Saiba mais.
8. Vaga para Guarda
A Haps pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Guarda. Saiba mais.
9. Vaga para Formador Presencial Ética, Anticorrupção e Compliance (ABC)
A GET Training pretende recrutar um/a (1) Formador(a) Presencial Ética, Anticorrupção e Compliance (ABC). Saiba mais.
10. Vaga para Counter Poaching Unit Coordinator
A Peace Parks Foundation (PPF) pretende recrutar um (1) Counter Poaching Unit Coordinator. Saiba mais.
11. Vaga para National Consultant for Communication
A United Nations Development Programme (UNDP) pretende recrutar um (1) National Consultant for Communication. Saiba mais.
12. Vaga para Consultor para Avaliação Técnica Final de um Projecto
A MADRE CORAJE pretende recrutar um (1) Consultor para Avaliação Técnica Final de um Projecto. Saiba mais.
13. Vaga para Oficial de Ligação Comunitária
O Santuário Bravio de Vilanculos (Sanctuary) pretende recrutar um (1) Oficial de Ligação Comunitária. Saiba mais.