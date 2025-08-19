Moçambique confiante na saída da lista cinzenta do GAFI em Setembro

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Moçambique está prestes a sair da Lista Cinzenta do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) durante a próxima avaliação programada para os dias 8 e 9 de Setembro, na capital moçambicana.

A informação foi divulgada por Luís Cezerilo, coordenador nacional do Comité Executivo de Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo.

A referida conferência teve como principal objectivo anunciar a finalização da implementação de todas as recomendações emitidas pelo GAFI, um processo iniciado há cerca de dois anos e meio. “Agora chegamos ao fim”, afirmou Cezerilo, sublinhando a importância desta fase para o país.

O responsável destacou que a visita da alta direcção do GAFI a Moçambique poderá simbolizar o culminar de um trabalho laborioso realizado ao longo de dois anos e três meses, podendo ainda elevar Moçambique a um patamar de referência no cumprimento das normas internacionais.

Actualmente, o país encontra-se nos momentos finais do processo de avaliação do 7º relatório de progresso, que visa a sua retirada da referida lista. Nos últimos anos, o governo tem observado avanços significativos, com Cezerilo a referir que apenas um dos cerca de 40 indicadores recomendados pelo GAFI permanecia em falta.

“Cumprimos, de fato, com as recomendações que o GAFI nos impôs”, frisou Cezerilo, enfatizando que o cumprimento destas normas é benéfico não apenas para o país, mas também para as suas instituições.

Para esta avaliação, 23 avaliadores do GAFI já se encontram em Moçambique, prontos para inspeccionar detalhadamente a adesão às recomendações. “Já recebemos as respectivas passagens e passaportes. Só estamos à espera que chegue o dia. Administrativamente, já estão cá”, revelou.