Jovem detido por suspeita de divulgar provas trimestrais em Maputo

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Um jovem de 21 anos encontra-se detido pelas autoridades devido a suspeitas de envolvimento no vazamento de enunciados das provas trimestrais mais recentes na província de Maputo.

A directora provincial de Educação, Carmélia Canda, informou que o suspeito é irmão de um aluno que se preparava para realizar os exames.

As investigações acerca da ocorrência estão em curso, conduzidas pelas autoridades policiais em colaboração com os órgãos da Educação, com o objectivo de identificar todos os responsáveis por este crime.

Segundo Canda, o incidente provocou diversos constrangimentos, incluindo a anulação e o cancelamento das provas que estavam agendadas para a semana passada nas disciplinas de Química, História, Inglês, Educação Visual, Francês, Geografia e Biologia.

Adicionalmente, foram implementadas medidas de segurança reforçadas para prevenir futuros vazamentos de material académico.