Homem de 33 anos detido na Matola por suspeita de burla bancária

Um homem de 33 anos foi detido no bairro 1.º de Maio, no Município da Matola, sob a suspeita de estar envolvido em burlas bancárias.
A detenção ocorreu quando o suspeito foi encontrado dentro de uma viatura da marca Toyota Hilux, na qual foram apreendidos 42 cartões bancários e um passaporte de um cidadão nacional.
As autoridades estão a investigar as circunstâncias em que os cartões foram obtidos e o possível envolvimento do indiciado em actividades fraudulentas. O caso gerou preocupação entre os residentes da área, que pedem maior vigilância e acções preventivas para combater crimes financeiros.
O suspeito permanece sob custódia enquanto as investigações prosseguem.