Homem de 33 anos detido na Matola por suspeita de burla bancária

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Um homem de 33 anos foi detido no bairro 1.º de Maio, no Município da Matola, sob a suspeita de estar envolvido em burlas bancárias.

A detenção ocorreu quando o suspeito foi encontrado dentro de uma viatura da marca Toyota Hilux, na qual foram apreendidos 42 cartões bancários e um passaporte de um cidadão nacional.

As autoridades estão a investigar as circunstâncias em que os cartões foram obtidos e o possível envolvimento do indiciado em actividades fraudulentas. O caso gerou preocupação entre os residentes da área, que pedem maior vigilância e acções preventivas para combater crimes financeiros.

O suspeito permanece sob custódia enquanto as investigações prosseguem.