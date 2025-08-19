Governo de Moçambique recusa ceder às pressões da Mozal sobre tarifas de energia

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O Presidente da República, Daniel Chapo, afirmou que o Governo não irá ceder às “chantagens” da Mozal, em relação à redução das tarifas de energia provenientes da Hidroeléctrica de Cahora-Bassa.

Durante uma declaração sobre a situação actual, Chapo destacou que as propostas apresentadas pela Mozal poderiam levar a empresa de produção de energia a um colapso.

Reagindo à pressão exercida pela multinacional de fundição de alumínio sobre a Hidroeléctrica de Cahora-Bassa (HCB), o Chefe do Estado deixou claro que Moçambique não abrirá mão da “galinha dos ovos de ouro”. “A Mozal está a propor as suas tarifas e, se aceitássemos essas tarifas, a HCB poderia colapsar”, afirmou Chapo, durante o balanço da sua visita à República de Madagáscar.

Citado pelo jornal “O País”, o Presidente revelou que estão em curso negociações com o intuito de encontrar tarifas mais justas. “Estamos a defender o interesse nacional e do povo moçambicano. Como governo, temos uma responsabilidade acrescida e não podemos aceitar tarifas que levem a HCB a subsidiar a Mozal”, sublinhou.

Além disso, Chapo mencionou a adopção de um novo orçamento para a operacionalização do Centro das Operações Humanitárias de Emergência em Nacala, na província de Nampula. Este orçamento, estimado em cerca de 3,5 milhões de dólares, visa apoiar o trabalho na região, especialmente em tempos de dificuldades financeiras enfrentadas pelos Estados membros.