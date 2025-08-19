Explosão em fábrica na Rússia causa 20 mortos e 134 feridos

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Uma explosão devastadora numa fábrica na região de Ryazan, na Rússia, resultou na morte de pelo menos 20 pessoas e deixou 134 feridos, segundo os últimos relatórios das autoridades.

O incidente ocorreu na passada sexta-feira (15), e as equipas de emergência médica continuam a operar na busca por possíveis sobreviventes.

O governador de Ryazan, Pavel Malkov, indicou que a explosão foi desencadeada por um incêndio que iniciou numa das oficinas da fábrica. Contudo, as causas exactas do incêndio e o tipo de produção da fábrica permanecem desconhecidos.

As informações divulgadas pelas autoridades russas foram escassas, mas confirmaram que os serviços de emergência estão a mobilizar-se para atender os feridos e investigar a situação.

Segundo os comunicados dos serviços de emergência médica, “no dia 18 de Agosto, 20 pessoas faleceram como resultado do incidente”. Além disso, mencionaram que “31 feridos estão a ser tratados em hospitais nas regiões de Ryazan e Moscovo”, enquanto outros “103 feridos” recebem assistência fora de unidades hospitalares.

Em resposta à tragédia, as autoridades locais decretaram um dia de luto na região de Ryazan. Um canal de comunicação russo, que tem ligações às forças da ordem, reportou que a explosão pode ter sido provocada pela detonação acidental de um projéctil. Informações adicionais indicam que a fábrica já tinha sido alvo de várias advertências por parte das autoridades devido a incumprimentos das normas de segurança.

Imagens veiculadas pelo Ministério de Situações de Emergência da Rússia revelaram a gravidade da explosão, com uma das paredes da fábrica reduzida a escombros.