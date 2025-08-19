Dois seguranças detidos por roubo de 1,2 milhão de meticais em Tete

Seguir MMO Notícias no Google



Dois agentes de uma empresa de segurança privada foram detidos pela Polícia da República de Moçambique (PRM) em Tete, acusados de estarem envolvidos no roubo de um armazém.

A detenção ocorreu recentemente, após os indiciados terem confessado o crime, alegando que o atraso no pagamento dos seus salários foi a principal motivação para a acção ilícita.

O roubo resultou em um prejuízo de aproximadamente 1,2 milhão de meticais, valor correspondente a diversos produtos subtraídos do estabelecimento onde os suspeitos exerciam as suas funções de vigilância, conforme reportado pelo jornal “O País”.

Ainda na cidade de Tete, a Polícia apresentou, na passada sexta-feira, quatro jovens suspeitos de terem assassinado duas pessoas. Dentre as vítimas, encontra-se uma jovem de cerca de 25 anos, cujo corpo foi encontrado numa machamba na madrugada de quinta-feira. Um dos suspeitos admitiu a sua participação no crime.

A PRM, conforme citado pelo mesmo jornal, informou que foram instaurados processos-crime contra os implicados em ambos os casos. As autoridades confirmaram que este é o vigésimo homicídio registado em Tete desde o início do ano.