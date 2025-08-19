Destaque Delegação do Hamas recebe nova proposta de cessar-fogo em Cairo

Delegação do Hamas recebe nova proposta de cessar-fogo em Cairo


Uma delegação do Hamas está actualmente em Cairo, onde recebeu uma nova proposta de cessar-fogo para a Faixa de Gaza, conforme relatou uma fonte palestiniana à agência de notícias France-Presse (AFP).

Esta proposta retoma as linhas gerais de uma anterior iniciativa norte-americana, que previa uma trégua de 60 dias e a libertação gradual dos reféns israelitas ainda em Gaza. A fonte, que optou por não ser identificada, confirmou que a delegação do Hamas, liderada por Khalil al-Hayya, foi apresentada aos mediadores egípcios e do Qatar.

A situação na região continua a ser uma preocupação internacional, com a comunidade global a acompanhar de perto os desenvolvimentos das negociações.

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