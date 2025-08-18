Autoridades policiais investigam fraude académica em Maputo

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As autoridades policiais da província de Maputo, em colaboração com o sector da Educação, estão a investigar um caso de fraude académica relacionado com o vazamento das provas trimestrais realizadas na quarta e quinta-feira da semana passada.

O incidente levantou suspeitas após vários alunos terem terminado a prova de inglês em um tempo extraordinariamente curto.

A investigação revelou que muitos estudantes tinham acesso antecipado a cópias dos testes, que estavam armazenadas em seus telemóveis antes da realização das provas. Além disso, algumas dessas cópias começaram a circular nas redes sociais, levando à anulação das avaliações já realizadas nas disciplinas de Química, História e Inglês.

Em resposta à situação, o sector da Educação decidiu cancelar também as avaliações de Educação Visual, Francês, Geografia e Biologia. As autoridades estão a desenhar estratégias para prevenir a repetição deste tipo de fraude no futuro.

Enquanto a investigação prossegue, os alunos que foram afectados estão a realizar as provas anuladas, com o processo de recuperação previsto para ser concluído amanhã.