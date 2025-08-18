Actividade mineira compromete prática agrícola em Manica

Seguir MMO Notícias no Google



No distrito de Manica, situado na província homónima, a prática agrícola em várias comunidades está a ser severamente afectada por problemas ambientais resultantes da actividade mineira.

Uma equipa de técnicos de diversos ministérios, que se encontra no terreno desde esta quarta-feira, verificou que as bacias de decantação criadas por empresas mineiras estão a ser utilizadas por mineradores artesanais. Esta prática tem contribuído para a crescente poluição dos rios na região.

O inspector-geral de minas, Grácio Cune, salientou que, apesar dos esforços de fiscalização, determinadas áreas onde se realiza a extracção de ouro alcançaram níveis alarmantes de degradação do solo.

A situação levanta preocupações não apenas sobre a sustentabilidade da agricultura local, mas também sobre a saúde ambiental da região.