Acidente de viação em Chongoene causa 11 mortes e deixa 6 feridos

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Um trágico acidente de viação, ocorrido no distrito de Chongoene, província de Gaza, resultou na morte de 11 pessoas e em ferimentos em seis outras.

O sinistro envolveu um transporte semi-colectivo de passageiros, de marca Toyota, que realizava o trajecto entre Xai-Xai e Inhambane, e um veículo pesado de mercadoria que seguia em sentido contrário.

Os corpos das vítimas foram recolhidos e encaminhados para a morgue local, enquanto os sobreviventes foram transferidos para o Hospital Provincial de Xai-Xai.

De acordo com Stelio Tamele, director do departamento de medicina geral daquela unidade hospitalar, os 11 falecimentos ocorreram fora do ambiente hospitalar. No total, seis pacientes deram entrada no hospital, sendo dois menores e quatro adultos.

O relatório médico revelou que, entre os feridos, dois apresentavam traumatismo cranioencefálico grave, um sofreu um traumatismo cefálico simples, outro com traumatismo cefálico facial, e um ainda com um ponto de colisão. Um dos passageiros saiu ileso. Tamele informou que dois dos pacientes foram encaminhados para cuidados intensivos, enquanto três poderão ser submetidos a cirurgia, com possibilidade de serem transferidos para o Hospital Central de Maputo, dependendo da evolução dos seus estados clínicos.

Carlos Macuacua, porta-voz da polícia do comando provincial de Gaza, confirmou os detalhes do acidente, indicando que o motorista do transporte de passageiros terá realizado uma ultrapassagem irregular, o que culminou na colisão com o veículo pesado.

Em face do aumento de acidentes rodoviários, o oficial da polícia apelou à prudência e à adopção de uma condução defensiva, especialmente por parte dos transportadores de passageiros, ao utilizarem as vias públicas.