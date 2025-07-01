Quatro indivíduos detidos por roubo de motorizadas em Chibuto

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Quatro pessoas, com idades entre os 20 e 40 anos, encontram-se detidas no Comando da Polícia da República de Moçambique (PRM), em Chibuto, sob a acusação de roubo e venda de seis motorizadas da marca Honda, modelo XL.

A maioria dos veículos foi subtraída de instituições públicas.

Os detidos alegaram ter iniciado a prática de roubo em Abril, motivados pela falta de emprego. De acordo com Zaqueu Mucambe, porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC), a captura dos indivíduos foi possível devido a diligências efectuadas pela sua instituição, em colaboração com a PRM.

“Recebemos várias denúncias sobre a existência e operação de uma quadrilha que se dedicava ao roubo de motorizadas no distrito”, afirmou Mucambe.