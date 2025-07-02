Protestos contra reformas constitucionais no Togo deixam pelo menos sete mortos

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Pelo menos sete pessoas perderam a vida e numerosas outras sofreram ferimentos durante os recentes protestos contra o governo na capital togolesa, Lomé.

As informações, provenientes de grupos cívicos, foram divulgadas no último domingo, revelando a gravidade dos confrontos.

Os distúrbios foram desencadeados por reformas constitucionais que visam consolidar o longo mandato do presidente Faure Gnassingbé, gerando descontentamento entre a população. Segundo relatos da African News, a Polícia respondeu aos protestos com o uso de gás lacrimogéneo em diversos bairros de Lomé, além de recorrer a cassetetes para dispersar os manifestantes, resultando em ferimentos graves para alguns deles.

A situação no país complicou-se ainda mais com a restrição do acesso à Internet, que está a afectar a comunicação em toda a nação da África Ocidental.