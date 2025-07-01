Polícia turca reprime Marcha do Orgulho em Istambul com pelo menos 30 detenções

Polícia turca reprime Marcha do Orgulho em Istambul com pelo menos 30...

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Pelo menos 30 indivíduos foram detidos na cidade de Istambul ao tentarem participar na Marcha do Orgulho, uma manifestação que tem sido sistematicamente proibida pelas autoridades turcas ao longo dos anos.

A informação é avançada por fontes da oposição e por uma organização não-governamental (ONG) local.

A plataforma Semana do Orgulho LGBTI+ (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais), bem como Kezban Konukçu, deputada pelo Partido Popular pela Igualdade e Democracia, denunciaram as detenções ocorridas durante uma operação policial que se iniciou antes do evento.

Numa mensagem publicada na sua conta na rede social X, Konukçu expressou solidariedade para com a comunidade LGBTI+, afirmando: “Estamos aqui, vamos continuar a existir!” e criticou as políticas de opressão e de ódio promovidas pelo regime governante.