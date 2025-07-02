Escalada da violência em Gaza agrava crise humanitária enquanto se aguarda cessar-fogo

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A situação na Faixa de Gaza continua a agravar-se, com o número de mortos a aumentar à medida que as forças israelitas intensificam os preparativos para uma grande ofensiva.

Muitos especialistas militares consideram que esta operação poderá ser desproporcional e sem resultados efectivos.

Na estrada em obras que conecta a fronteira entre Israel e o Egito a Keren Shalon, a actividade é frenética. Camarões e jipes carregados de soldados estão a preparar-se para percorrer os 200 metros de terra batida que os separam da Faixa de Gaza.