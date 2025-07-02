Criadores de gado em Matutuíne exigem medidas contra onda de roubos

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O roubo de gado continua a ser uma preocupação crescente entre os criadores no distrito de Matutuíne, na província de Maputo. Indivíduos desconhecidos têm invadido currais e levado os animais, mesmo durante o dia, gerando inquietação entre os proprietários.

Em declarações à Rádio Moçambique, um dos líderes comunitários de Catuane expressou a necessidade de medidas mais eficazes, sugerindo que os pastores ou proprietários de gado fossem autorizados a portar armas para se defenderem dos ladrões.

O governador da província de Maputo, Manuel Tule, visitou Catuane este fim-de-semana para se inteirar da situação. No entanto, Tule rejeitou a proposta de permitir que os criadores portassem armas para autodefesa, reafirmando a necessidade de encontrar alternativas para combater a criminalidade na região.