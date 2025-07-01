Colonos atacam base militar na Cisjordânia após adolescente ser baleado em confrontos

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Na noite passada, dezenas de colonos israelitas protagonizaram distúrbios na entrada de uma base militar localizada no centro da Cisjordânia ocupada, após um adolescente de 14 anos ter sido baleado na sexta-feira (27), conforme reportou o Exército israelita.

Segundo a declaração das Forças Armadas, o encontro de civis israelitas à porta do quartel-general da brigada regional de Binyamin rapidamente se transformou em confrontos violentos. Durante os tumultos, alguns colonos atacaram as forças de segurança, lançando gás pimenta e danificando veículos militares.

Além disso, um centro de segurança, que abriga “sistemas que ajudam a impedir ataques terroristas e a manter a segurança na área”, foi incendiado. O Exército israelita informou que está a investigar as circunstâncias do disparo que atingiu o adolescente, a fim de determinar se foi realizado por um soldado israelita.

O jovem ferido foi transportado para um hospital, onde se encontra em estado estável, segundo a Honenu, uma organização que presta assistência jurídica a colonos. As confrontações levaram à intervenção de soldados e agentes da polícia, incluindo equipas de fronteira, que tentaram dispersar os colonos. Durante esta operação, uma pessoa foi ferida e recebeu assistência médica.

As Forças Armadas de Israel condenaram qualquer ato de violência contra as suas tropas e afirmaram que tomarão medidas contra qualquer tentativa de prejudicar o pessoal de segurança que desempenha a função de proteger civis israelitas.

A investigação sobre o incidente que resultou no ferimento do adolescente de 14 anos, presumivelmente um colono, está em curso, particularmente em relação a um tiroteio ocorrido na sexta-feira à noite, nas proximidades da aldeia palestiniana de Kafr Malik, onde, dias antes, soldados israelitas tinham matado três palestinianos após um ataque inicial de colonos.