Bolsonaro solicita amnistia em manifestação contra julgamento por tentativa de golpe de Estado

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O ex-Presidente Jair Bolsonaro manifestou-se em São Paulo, onde pediu amnistia para os seus apoiantes, no contexto de um protesto contra o julgamento que o inclui como um dos acusados por tentativa de golpe de Estado e outros crimes associados.

Durante o evento, Bolsonaro afirmou: “Isso não é justiça. É uma brutal injustiça. Por isso nós lutamos por amnistia, que é um remédio previsto na Constituição e de iniciativa própria do parlamento brasileiro. É o caminho da pacificação.”

O ex-Presidente expressou a esperança de que a proposta de amnistia receba apoio dos outros dois poderes, destacando a importância de uma ação conjunta para a resolução da crise.

A manifestação, intitulada “Liberdade Já”, foi convocada para demonstrar apoio à amnistia dos presos e condenados após os ataques de 8 de Janeiro de 2023, que resultaram em destruição significativa em Brasília. Durante o seu discurso, Bolsonaro reiterou a sua acusação à esquerda, responsabilizando-a pela violência política que abalou a capital brasileira, um episódio que atraiu a atenção internacional.