Autoridades mexicanas investigam crematório após descoberta macabra de 381 corpos abandonados

Seguir MMO Notícias no Google



A Procuradoria-Geral do Estado de Chihuahua revelou a chocante descoberta de 381 corpos abandonados numa empresa de cremação que prestava serviços a funerárias na cidade de Ciudad Juárez. Muitos dos corpos podem ter estado no local durante anos.

Segundo informações veiculadas pela imprensa local, os corpos não foram cremados, e os familiares das vítimas recebiam materiais diferentes das cinzas esperadas, gerando uma onda de indignação e tristeza entre as comunidades afectadas.

Eloy García Tarín, porta-voz do Ministério Público, descreveu a situação como “cruel, triste e desumana”, ressaltando que os corpos estavam empilhados de forma desrespeitosa, “como sacos de mercadoria”. A polícia encontrou uma carroça velha no pátio da empresa, contendo um corpo sob uma mesa antiga coberta de lixo e poeira. Outros cadáveres foram descobertos dispersos por várias salas do edifício.

Carlos Manuel Salas, promotor do distrito norte, informou que, até ao momento, nenhum crime foi oficialmente identificado, e que a acumulação dos corpos se deve a uma sobrecarga de trabalho, sendo esta situação alvo de uma investigação administrativa. Duas pessoas estão sob investigação devido a este caso alarmante.

A descoberta ocorreu após uma operação na última sexta-feira, onde inicialmente foram encontrados 60 corpos embalsamados em condições insalubres.

As autoridades municipais e estaduais já interditaram o local, dando início a uma investigação mais aprofundada sobre as práticas da empresa de cremação.