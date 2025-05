Vagas de emprego do dia 14 de Maio de 2025

Foram publicadas hoje, dia 14 de Maio no site MMO Emprego as seguintes oportunidades de emprego em Moçambique:

Vagas de emprego abertas para hoje:

A ARQUS SU Lda, uma consultoria de arquitectura e energia sustentável, está a contratar três (3) Arquitectos/as. Saiba mais.

A AB InBev pretende recrutar um (1) Brewery Controller. Saiba mais.

A Vodacom pretende recrutar um (1) Acquisition Coordinator. Saiba mais.

A Vodafone pretende recrutar um (1) Fibre Network Senior Specialist. Saiba mais.

A ENI pretende recrutar um (1) Senior Process Engineer. Saiba mais.

A TotalEnergies pretende recrutar um (1) Contractor Management and Audit Analyst. Saiba mais.

A LOG IN está a recrutar Profissionais. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Oficial – MEAL. Saiba mais.

Vagas de emprego ainda abertas

A Ever Green Lda, pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Assistente de Facturação. Saiba mais.

A TotalEnergies pretende recrutar um (1) Human Resources Partner. Saiba mais.

A Fives Services pretende recrutar um (1) Project Engineer. Saiba mais.

A Prime 360 pretende recrutar um (1) Safety Manager. Saiba mais.

A ENHL – Technip Energies Mozambique (ETJV) pretende recrutar um (1) Talent Acquisition Specialist. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Motorista. Saiba mais.

A Precision Recruitment International (PRI) pretende recrutar um (1) Trade Marketing. Saiba mais.

A United Nations Population Fund (UNFPA) pretende recrutar um (1) Program Associate in Sexual and Reproductive Health. Saiba mais.

A Food and Agriculture Organization (FAO) pretende recrutar um (1) Fishery Officer (Secretary, SWIOFC). Saiba mais.

A Unitrans pretende recrutar um (1) Security Guard. Saiba mais.

A AB InBev pretende recrutar um (1) Mechanical Artisan. Saiba mais.

A AB InBev pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Operator. Saiba mais.

A Action Contre La Faim pretende recrutar um (1) Motorista. Saiba mais.

A Zero Waste Offshore, Lda., está a recrutar um/a (1) Estagiário(a) – Área Comercial (Gestão de Resíduos). Saiba mais.

O Centro Médico Gênesis pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Técnico de Farmácia. Saiba mais.

A Unitrans pretende recrutar um (1) Diesel Mechanic. Saiba mais.

A CTJ Consultoria pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um/a (1) Director(a) de Implementação de Programas de Formação e Desenvolvimento. Saiba mais.

A UNOPS pretende recrutar um (1) Driver. Saiba mais.

A ADPP Vestuário (Associação de Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo) pretende recrutar um/a (1) Gestor/a Regional de Vendas. Saiba mais.

A FuelBuddy pretende recrutar um (1) Junior Accountant – Treasury & Accounts Payable. Saiba mais.

O Absa Group pretende recrutar um (1) Gestor Universal. Saiba mais.

A International Potato Center (CIP) pretende recrutar um (1) Monitoring and Evaluation Accountability and Learning Specialist. Saiba mais.

A Unitrans pretende recrutar um (1) Forklift Operator. Saiba mais.

A Saipem pretende recrutar um (1) Camp Boss. Saiba mais.

A Save the Children Internacional (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar um (1) Director – Projecto LINK. Saiba mais.

A Precision Recruitment International (PRI) pretende recrutar um (1) Human Resources Admin. Saiba mais.

A Deloitte pretende recrutar um (1) Consultor – Recursos Humanos. Saiba mais.

A Office of the Hight Commissioner for Human Rights (OHCHR) pretende recrutar um (1) Assistant Public Information Officer. Saiba mais.

Termos de referência para a contratação de dois (2) Analistas e Desenvolvedores de Sistemas. Saiba mais.