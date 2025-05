Refém israelense-americano libertado pelo Hamas em Gaza

O jovem Edan Alexander, de 21 anos, cidadão israelense-americano, foi libertado do cativeiro pelo Hamas, conforme confirmado pelas Forças de Defesa de Israel.

Edan Alexander estava preso desde o ataque terrorista que ocorreu em 7 de Outubro de 2023, quando foi sequestrado enquanto servia em uma unidade de elite das Forças Armadas israelenses, nas proximidades da fronteira com Gaza.

A libertação do jovem é parte de uma aparente negociação mais ampla, conforme revelado pelo chefe exilado do Hamas em Gaza, Khalil al-Hayya.

Em uma declaração escrita, al-Hayya mencionou que “como parte dos esforços envidados pelos irmãos mediadores para alcançar um cessar-fogo, o Hamas tem mantido contacto com o governo dos EUA, demonstrando um alto nível de positividade”. O líder do grupo acrescentou que a libertação de Edan Alexander é uma das medidas tomadas para facilitar um cessar-fogo, reabrir as fronteiras e permitir a entrega de ajuda humanitária à população da Faixa de Gaza.

O anúncio da libertação do refém coincide com a visita do presidente dos EUA, Donald Trump, ao Oriente Médio na semana passada, embora tenha sido esclarecido que ele não tem planos de visitar Israel durante esta viagem.

De acordo com informações do governo israelense, ainda restam 58 pessoas em cativeiro em Gaza das 251 sequestradas durante os ataques de 7 de Outubro, incluindo 34 indivíduos já declarados mortos pelo Exército israelense.