Morreu José ‘Pepe’ Mujica, ex-presidente do Uruguai, aos 89 anos

José ‘Pepe’ Mujica, antigo presidente do Uruguai, faleceu na terça-feira, aos 89 anos, vítima de cancro.

O anúncio do seu óbito foi feito pelo actual presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, que expressou, em comunicado, o seu profundo pesar e homenagem ao ex-líder: “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso camarada Pepe Mujica. Presidente, militante, dirigente e líder. Vamos sentir muito a tua falta, meu velho. Obrigado por tudo o que nos deste e pelo teu profundo amor pelo teu povo”.

No início deste ano, Mujica havia revelado que se encontrava em “vias de morrer”, após ter sido diagnosticado com um cancro no esófago em Maio do ano passado. A doença infelizmente se espalhou, levando-o a decidir interromper os tratamentos. Recentemente, a sua esposa, Lucía Topolanski, informou que o ex-chefe de Estado recebia cuidados intensivos para aliviar as dores.

‘Pepe’ Mujica, amplamente conhecido como “o presidente mais pobre do mundo”, foi um símbolo de humildade e altruísmo, tendo doado a maior parte do seu salário presidencial a um programa de habitação social. O seu legado inclui a implementação de políticas progressistas no Uruguai, como a legalização do casamento homossexual, a legalização da canábis e a promoção do aborto, colocando o país na vanguarda global nestas questões sociais.

Antigo guerrilheiro, Mujica passou 13 anos preso, a maioria dos quais sob a repressão da ditadura militar que assolou o Uruguai entre 1973 e 1985, período em que foi torturado. Após a sua libertação, destacou-se na política como deputado, senador e ministro, até alcançar a presidência, onde governou com uma visão voltada para a justiça social e a igualdade.