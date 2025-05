Joe Biden submetido a avaliação médica após detecção de nódulo na próstata

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi diagnosticado com um “pequeno nódulo” na próstata na passada sexta-feira.

A informação foi divulgada pelo jornal The New York Times, que reportou que o porta-voz de Biden confirmou a realização de uma “avaliação adicional”, mas não forneceu pormenores sobre o tratamento a seguir.

Com 82 anos, Biden é o presidente mais velho da história dos EUA e tem sido alvo de incessantes questionamentos sobre a sua idade e estado de saúde durante o seu mandato. Tal escrutínio já o levou a reconsiderar a sua campanha de reeleição para 2024, tendo em conta as críticas relacionadas à sua condição física e mental.

Um dia antes de ser internado na Filadélfia para avaliação do nódulo, Biden e a ex-primeira-dama, Jill Biden, estiveram em Manhattan, Nova Iorque, onde participaram em uma entrevista conjunta no programa The View. Durante a conversa, o ex-presidente defendeu o seu legado e a sua saúde mental, afirmando: “Eles estão errados” em relação às reportagens que sugerem um declínio na sua capacidade. “Não há nada que sustente isso”, reafirmou.