Índia desmente pressão comercial dos EUA nas negociações de trégua com o Paquistão

O governo indiano desmentiu as afirmações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sugeriu ter utilizado a ameaça de suspender o comércio como um meio para alcançar um cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano, Randhir Jaiswal, esclareceu que durante as conversações recentes sobre a escalada de tensão entre os dois países, não foi discutida qualquer questão comercial.

“Desde o início da ‘Operação Sindoor’, a 7 de Maio, até ao acordo de cessar-fogo a 10 de Maio, as conversas entre os líderes indianos e norte-americanos focaram-se exclusivamente na evolução da situação militar. A questão do comércio não foi abordada em nenhuma dessas conversações”, afirmou Jaiswal durante uma conferência de imprensa.

A “Operação Sindoor” refere-se a uma série de bombardeamentos conduzidos por Nova Deli que visaram o que o governo indiano descreveu como bases terroristas no Paquistão, em resposta a um ataque ocorrido a 22 de abril na Caxemira indiana que vitimou 26 turistas, a maioria indianos, e foi atribuído a Islamabad.

As declarações de Trump, proferidas na segunda-feira durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, indicavam que o comércio poderia ter influenciado a decisão de ambas as partes em alcançar uma trégua, afirmando que disse a líderes indianos e paquistaneses: “Vamos fazer muitas trocas comerciais convosco. Parem [os combates]. Se pararem, faremos trocas [comerciais]. Se não pararem, não faremos nenhuma.” Trump acrescentou que a resposta foi imediata, com os líderes a indicarem que estavam dispostos a parar os combates.

Apesar das alegações de mediação por parte dos Estados Unidos, a Índia não reconhece Washington como uma parte activa nas negociações que levaram ao cessar-fogo. De acordo com Nova Deli, foi o Paquistão que iniciou os contactos para a trégua, enquanto o Paquistão afirma que foi a Índia a dar o primeiro passo.

As últimas três semanas testemunharam a pior escalada de conflito entre a Índia e o Paquistão no século XXI, com ataques aéreos, operações com drones e intensos combates de artilharia, especialmente na região disputada da Caxemira. O cessar-fogo que entrou em vigor no passado sábado foi anunciado inicialmente por Trump.