EUA e China acordam pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou que os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo para estabelecer uma pausa de 90 dias nas tarifas impostas entre as duas potências.

A medida visa mitigar as tensões comerciais que têm marcado as relações bilaterais nos últimos meses.

Segundo a informação divulgada pelo Notícias ao Minuto, com base na agência Reuters, as tarifas recíprocas sofrerão uma redução de 115%. O Ministério do Comércio da China afirmou que ambas as partes se comprometeram a tomar as medidas necessárias para reverter as tarifas até ao dia 14 de Maio, data em que a pausa terá início.

No domingo, Bessent já havia mencionado que os dois países faziam progressos substanciais nas suas primeiras negociações desde o início da guerra comercial, que eclodiu em resposta ao aumento das tarifas implementadas pelo presidente Donald Trump.

Na noite de sábado, o próprio Trump elogiou o andamento das negociações, mas sublinhou a necessidade de uma reavaliação, após os desacordos que surgiram em consequência da imposição de taxas cada vez mais elevadas sobre produtos chineses que são importados pelos Estados Unidos.

A reunião que teve lugar em Genebra, em ambiente reservado na residência do representante suíço nas Nações Unidas, foi o primeiro encontro presencial entre altos responsáveis das duas maiores economias mundiais desde que Trump decidiu, no mês passado, aplicar uma sobretaxa de 145% sobre os produtos chineses, além das tarifas já existentes.

A resposta da China não se fez esperar; Pequim prometeu lutar contra essas sobretaxas “até ao fim”, retaliando com tarifas de 125% sobre produtos norte-americanos. Como resultado, o comércio bilateral praticamente estagnou, levando a uma instabilidade significativa nos mercados financeiros.