Dois jovens detidos em Matola por posse ilegal de armas

Dois jovens foram detidos pela 4ª Esquadra da República de Moçambique, na sequência de uma operação realizada no bairro de Matlemele, onde foram encontrados na posse de diversas armas de fogo e brancas.

Os detidos, cujas identidades ainda não foram reveladas, confessaram ter roubado pistolas, catanas, facas e canivetes, com o intuito de planear furtos em estabelecimentos comerciais da região. Esta revelação levantou preocupações sobre a segurança local e a crescente onda de criminalidade.

De acordo com informações veiculadas pelo jornal Notícias, as armas apreendidas foram recolhidas para análise, e as autoridades já iniciaram investigações para identificar outros possíveis envolvidos nesta rede criminosa. As forças de segurança apelam à população para colaborar com informações que possam ajudar na elucidação do caso e na captura de outros indivíduos relacionados a actividades ilícitas.